Chip-Riese Nvidia-Chef hatte Affäre mit möglicher Spionin

Vor Huangs Eingeständnis hatte die "Financial Times" als erste von der Liebesbeziehung berichtet. Zuvor war nur von einem engen Verhältnis die Rede gewesen. In einer ersten Reaktion von Nvidia hatte es vor einigen Tagen noch geheißen, es handele sich um gewöhnliche Kontakte zu einer Vertreterin eines Kundenunternehmens.

Huang hatte persönlich Reportern etwa von Bloomberg gesagt, in den Kontakten zu der Frau sei es nur um eine gewöhnliche Kundenbeziehung gegangen. Die in Medienberichten genannte Frau war bei der Firma Megaspeed beschäftigt, die Nvidia-Chips gekauft hatte.

Huang ist für Chipverkäufe nach China

Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Der Nvidia-Chef argumentiert, Verbote schadeten der Dominanz von Nvidia und damit auch der Vorreiter-Rolle der USA, weil sie die Entwicklung eigener Technologie in China beschleunigen würden. Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade der Lieferungen von Hochleistungschips unter anderem von Nvidia zu bremsen.

Megaspeed war bereits im vergangenen Jahr verdächtigt worden, eine Unternehmenshülle zu sein, über die von Nvidia-Chips nach China geschleust werden könnten. So forderte der republikanische Senator Tom Cotton das US-Handelsministerium im Oktober 2025 auf, solchen Informationen nachzugehen. Demnach stoppte Megaspeed im Sommer des Jahres Käufe von Nvidia-Chips nach Untersuchungen von Behörden in Malaysia und Singapur.