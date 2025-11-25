Tierschutz: EU will illegalen Tierhandel eindämmen

Zudem soll es weitere Einschränkungen für Inzucht und schmerzhafte Verstümmelungen - etwa das Abschneiden von Schwanz- oder Ohrenteilen - geben. Ausnahmen für medizinische Fälle sind laut EU-Staaten vorgesehen. In Deutschland ist es nach Angaben des Tierschutzbundes bereits grundsätzlich verboten, Tieren Körperteile zu amputieren.

Was sagen Tierschützer?

Der Deutsche Tierschutzbund fordert schon lange eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für jeden gehaltenen Hund und jede gehaltene Katze. Nicht nur erschwere dies den illegalen Handel mit Tieren, es helfe auch gegen das Aussetzen von Tieren. Zudem könnten entlaufene Tiere schneller zu ihren Besitzern gebracht und Tierheime entlastet werden. Der Tierschutzbund empfiehlt daher, die Übergangsfrist nicht auszusitzen, sondern sofort das eigene Tier kennzeichnen und registrieren zu lassen.

Wie viele Hunde und Katzen leben als Haustiere in der EU?

Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union besitzen offiziellen Angaben zufolge mehr als 72 Millionen Hunde und 83 Millionen Katzen. Beim Handel mit den beiden Tierarten werde Schätzungen zufolge jährlich ein Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro gemacht.