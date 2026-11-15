Santa Clara - Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen. Einer seiner Verbündeten sagte der Zeitung, sie seien gerade dabei, einen "Krisenraum" aus Silicon-Valley-Figuren zusammenzustellen, um Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat auszuüben. Man wolle auch versuchen, Unterstützung aus dem Weißen Haus zu gewinnen. Huang unterstütze die Anstrengungen, hieß es. Von Nvidia gab es zunächst keine Reaktion auf den Bericht.