Chinesisches Mini-Königreich Das neue Goldene Dreieck – vom Opium zur Schatten-Enklave

Mythos Goldenes Dreieck

Das Goldene Dreieck hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Das legendäre Grenzgebiet – dort, wo der Ruak River und der Mekong zusammenfließen – ist und bleibt aber ein Drogen-Hotspot. Früher prägten hier der Anbau von Schlafmohn, die Produktion von Opium und die Verarbeitung zu Heroin das Landschafts- und Wirtschaftsbild. Heute ist es noch immer ein wichtiger Umschlagplatz für synthetische Drogen wie Crystal Meth.

Noch in den 1960er- und 1970er-Jahren floss ein Großteil des weltweiten Heroins aus diesen Bergen über Schmuggelrouten nach Bangkok, Hongkong und weiter in den Westen. Erst das sogenannte Royal Project, eine Initiative des damaligen Königs Bhumibol Adulyadej, brachte den Wandel – zumindest in Thailand.

Ab den 1970er-Jahren förderte es alternative Anbaumethoden – von Kaffee und Tee bis hin zu Erdbeeren und Schnittblumen. Die Regierung schickte Agrarberater in die entlegensten Dörfer, baute Straßen, Schulen und Gesundheitsstationen. Innerhalb weniger Jahrzehnte gelang, was viele für unmöglich hielten: der weitgehende Ausstieg aus dem Opiumanbau.

Nach Angaben des thailändischen Drogenkontrollamts (ONCB) wurden zwischen 2024/2025 nur noch 13,3 Hektar als illegale Opiumanbauflächen registriert. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des Schlafmohnhandels 1983–1984 waren es noch 8.776 Hektar.

Zu Besuch in den Opium-Museen

Flussaufwärts erzählen zwei thailändische Museen die Geschichte des Goldenen Dreiecks. In Sop Ruak steht das 1989 eröffnete House of Opium, vollgestopft mit alten Pfeifen, Waagen und vergilbten Fotografien. Seine Gründerin Patcharee Srimathayakun sammelte jahrzehntelang Zeugnisse jener Zeit, als der Schlafmohn das Schicksal ganzer Dörfer bestimmte.

Wenige Kilometer weiter, in der modernen Hall of Opium, wird die Geschichte museal inszeniert: Ein dunkler Tunnel führt in helle Räume mit Filmen, Fotos und interaktiven Stationen. Das Projekt im Auftrag der königlichen Familie will aufklären – über die zerstörerische Macht der Droge und über die Politik, die sie groß gemacht hat: von den britisch-chinesischen Opiumkriegen im 19. Jahrhundert bis zum Schmuggel über den Mekong.

Heute wirken diese beiden Museen fast wie Gegenpole zur Sonderwirtschaftszone auf der anderen Flussseite: Hier Erinnerung und Aufarbeitung, dort Glitzer und Gier. Getrennt nur vom Mekong – dem legendären Strom, der alles verbindet und alles trennt. "Früher waren das Opium hier die größte Bedrohung, heute ist es China", sagt ein thailändischer Reiseleiter.

Neue Welt mit alten Spielregeln

Wo einst Bergvölker Mohn anbauten, entstehen nun Kasinos, Betonstraßen und Glasfassaden, gespickt mit chinesischen Schriftzeichen. Wo früher Schmuggler ihre Ware in Bambuskörben verschifften, rollen heute Touristenkoffer aus Peking und Shanghai über die Docks. Doch die Spielregeln sind die alten: Geld, Einfluss, Kontrolle.

Vom Aussichtspunkt oberhalb von Sop Ruak sieht man beides – das alte und das neue Goldene Dreieck. Links die friedlichen Dörfer auf thailändischer Seite und die grünen Hügel von Myanmar, rechts, in der Ferne, finster-glänzende Kasinobauten. Boote ziehen über den Fluss, Mönche sammeln Almosen, Kinder spielen am Ufer, und über allem leuchten Thailands goldene Tempel. Einst Synonym für den globalen Drogenhandel, hat sich das "Golden Triangle" auf eine bizarre Art neu erfunden – doch die Versuchung, hier reich zu werden, bleibt.