Seit gut dreieinhalb Jahren werden bei CATL am Erfurter Kreuz Batteriezellen für die Elektromobilität produziert. 2023 stieg das Unternehmen auch in die Ausbildung ein. 20 Azubis hat man aktuell. Zum neuen Lehrjahr werden neun weitere erwartet. Sie werden den Beruf des Mechatronikers lernen. Dabei würde CATL gern sein eigenes Berufsbild kreieren. Wenn da nur nicht die deutschen Bürokratiehürden wären ...