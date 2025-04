Fast zwei Jahre ist es her, dass am Landgericht Meiningen einer der längsten und aufwendigsten Prozesse seit sehr langer Zeit zu Ende gegangen ist. Eröffnung im November 2022, Urteil im Mai 2023 – die Strafkammer war davon überzeugt, dass es in der Sache sehr viel weniger um Wirtschaftsförderung und Tourismus als um gewerbsmäßiges Einschleusen von Menschen aus China ging. Eine Geschäftsfrau aus China, die schon sehr lange in Deutschland lebt und heute Anfang 60 ist, wurde zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, wegen des Schleusens und wegen gefälschter Sprachzeugnisse. Die Einziehung von mehr als 122 000 Euro Wertersatz wurde angeordnet.