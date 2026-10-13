China-Einbruch Es wird ein schwaches Jahr für die deutschen Autobauer

Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern: Die Porsche-Führung um Chef Michael Leiters stellt sich darauf ein, künftig höchstens noch ein Zehntel ihrer Fahrzeuge in dem einst so lukrativen Markt zu verkaufen. Im Spitzenjahr 2020 hatte China noch fast 35 Prozent des Absatzes der VW-Tochter ausgemacht. 2025 waren es noch knapp 15 Prozent - Tendenz fallend.

Mercedes-Benz - außerhalb Chinas im Plus

Die Stuttgarter haben im dritten Quartal ebenfalls weniger Fahrzeuge verkauft. Der Konzern setzte gut 407.000 Pkw ab - und damit 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Schon im ersten Halbjahr waren die Verkaufszahlen gesunken. In China ging der Absatz zuletzt um 31 Prozent zurück. Mercedes verwies auf ein weiterhin schwieriges Pkw-Marktumfeld und auf intensiven Wettbewerb.

Mit fast einem Drittel aller Pkw-Verkäufe ist China den Autobauer der wichtigste Markt. Entsprechend stark wirkt sich der Rückgang dort aus. Ein Plus in den USA und Deutschland konnte das nicht wettmachen. Außerhalb Chinas legten die Verkäufe um ein Prozent zu. Bergauf ging es auch bei E-Autos: Im dritten Quartal verkaufte der Konzern weltweit 68.400 vollelektrische Fahrzeuge. Ein Plus von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und Rekord.