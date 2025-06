Das Freibad Baxenteich wird heuer 100 Jahre alt. Die Geschichte des Badevergnügens in Sonneberg-West begann aber eigentlich bereits im Jahr 1883 – mit einem kleinen, aber feinen Badeplatz für Schüler am sogenannten Baxenteich. So kann man es auf der Homepage des Sonnebades nachlesen. Die Schule hatte wohl seinerzeit das Gelände gepachtet und machte es auch anderen Bürgern zugänglich, die das Freizeitvergnügen an heißen Sommertagen gerne nutzten. Doch eigentlich wünschten sich alle ein richtiges Schwimmbad.