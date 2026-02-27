"Ich bin bekannt dafür, dass ich oft nicht ganz nachvollziehbare Business-Entscheidungen treffe", erklärte Brugger. "Nachdem ich den echten ESC moderiert habe, wollte ich ein Dreivierteljahr später unbedingt den Vorentscheid moderieren." Vor Jahren sei sie aber ja auch aus der "steuerglücklichen" Schweiz nach Deutschland umgezogen. "Das sind alles Moves, um die Leute ein bisschen auf Trab zu halten."