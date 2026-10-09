Chief Mouser: Downing-Street-Kater Larry erholt sich von Mini-OP

In einem kurzen Clip ist zu sehen, wie der "chief mouser" (Chef-Mäusejäger) in einem Katzenkorb herumgetragen wird und dann in seinem Revier innerhalb und außerhalb der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer 10 herumstreift. An der Seite hat er eine rasierte Stelle im Fell. Larry sei nach dem Eingriff wieder zu Hause und erhole sich gut, so die Mitteilung. Außerdem bedanke er sich bei den Tierärztinnen und Tierärzten, die sich um ihn gekümmert hätten.