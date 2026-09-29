Als am Sonnabend in Leipzig die besten jungen Chemiker des Bundeswettbewerbs „Chemie – die stimmt!“ ausgezeichnet wurden, gab es gleich mehrfach Grund, nach Ilmenau zu schauen. Mit Romina Leistritz, Benedikt Bieber und Lydia Läsker hatten sich gleich drei Schülerinnen und Schüler der Goetheschule Ilmenau für das Bundesfinale qualifiziert. Und mit Prof. Dr. Ronny Maik Leder, Direktor des Naturkundemuseums Leipzig und Honorarprofessor an der HTWK Leipzig, gehörte ausgerechnet ein gebürtiger Ilmenauer zu den Laudatoren der Siegerehrung.