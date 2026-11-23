Blaulichtgewitter am späten Montagabend über Arnstadt-Rudisleben: Sirenen heulen, Einsatzfahrzeuge rollen wegen eines ABC-Gefahrguteinsatzes aus dem gesamten Ilm-Kreis an. Die Abkürzung steht für atomare, biologische und chemische Gefahrenlagen. In Arnstadt handelt es sich um einen chemischen Gefahrstoffaustritt, nachdem Flurwasserstoff offenbar aus zwei Tanks auf einem Betriebsgelände ausgelaufen ist.