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Chemieindustrie Warum SKW Piesteritz für Europas Versorgung so wichtig ist

Von Daniel Josling,

Die SKW Piesteritz in Sachsen-Anhalt steht seit Monaten im Fokus der Landes-, Bundes- und Europapolitik. Dahinter steckt weit mehr als nur die Herstellung von Dünger.

Wittenberg/Brüssel - Eine Düngerfabrik in Sachsen-Anhalt rückt zunehmend ins Zentrum der Landes-, Bundes- und Europapolitik. Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) reiste dafür nach Prag, EU-Agrarkommissar Christophe Hansen besuchte das Werk der SKW Piesteritz in Lutherstadt Wittenberg und die EU-Kommission legte wenig später einen Aktionsplan für die Düngemittelindustrie vor. Zuletzt machte sich auch Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) bei einem Besuch des Standorts nahe der Landesgrenzen zu Brandenburg und Sachsen ein Bild von der Lage.

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Aber warum bekommt ausgerechnet ein Werk in Lutherstadt Wittenberg derzeit so viel Aufmerksamkeit? Die Antwort reicht weit über Sachsen-Anhalt hinaus. Am Beispiel der SKW Piesteritz zeigt sich, warum Europa seine Produktion eines strategisch wichtigen Grundstoffs erhalten will - und warum dabei Ernährungssicherheit, Energiepreise und geopolitische Krisen eine entscheidende Rolle spielen.

Was wird in Piesteritz eigentlich hergestellt?

Viele verbinden die SKW Piesteritz vor allem mit Düngemitteln. Tatsächlich stellt das Unternehmen zunächst Ammoniak und Harnstoff her. Daraus entstehen Stickstoffdünger, aber auch zahlreiche andere Produkte.

Ammoniak zählt zu den wichtigsten Grundstoffen der chemischen Industrie. Er wird vor allem zur Herstellung von Stickstoffdüngern benötigt und ist damit wichtig für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion. Aus Ammoniak entsteht außerdem Harnstoff, der für AdBlue zur Abgasreinigung von Diesel-Lastwagen gebraucht wird. Daneben steckt der Grundstoff in zahlreichen Industrieprodukten und dient als Ausgangsstoff für Salpetersäure, die unter anderem für Munition benötigt wird.

Die SKW Piesteritz bezeichnet Ammoniak deshalb als die "nicht zu ersetzende Basis vieler systemkritischer Produkte aus den Bereichen Ernährung, Logistik, Versorgung beim täglichen Bedarf und Verteidigung".

Warum ist ausgerechnet Ammoniak so wichtig?

Für Landwirte ist Ammoniak vor allem deshalb bedeutend, weil daraus mineralische Stickstoffdünger hergestellt werden. Sie sorgen dafür, dass Pflanzen ausreichend Nährstoffe erhalten und hohe Erträge möglich sind.

Auch Bundesagrarminister Rainer hob bei seinem Besuch die Bedeutung der heimischen Düngemittelproduktion hervor. "Ohne Düngemittel wäre es sehr, sehr schwierig, was unsere Ernährung anbelangt", sagte der CSU-Politiker. Deutschland brauche "eine stabile Versorgung von Düngemitteln".

Gerade weil Ammoniak in so vielen Bereichen gebraucht wird, gilt seine Produktion inzwischen nicht mehr nur als Thema der Chemieindustrie, sondern zunehmend auch der Wirtschafts-, Agrar- und Sicherheitspolitik.

Warum gerät die Produktion in Europa unter Druck?

Der wichtigste Grund heißt Erdgas.

Es wird bei der Herstellung von Ammoniak nicht nur als Energiequelle benötigt, sondern auch als Rohstoff. "Die Herstellung ist besonders energieintensiv, weil Stickstoff sehr reaktionsträge ist und nur unter extrem hohen Drücken und mehreren hundert Grad C mit Wasserstoff verbunden werden kann", erklärt die SKW Piesteritz.

Steigen die Gaspreise, verteuert sich deshalb unmittelbar auch die Produktion. Das bekam die Branche nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine deutlich zu spüren.

Welche Rolle spielen aktuelle Krisen?

Inzwischen geht es nicht mehr nur um Energiepreise.

Die jüngsten Spannungen im Nahen Osten und die zeitweise unsichere Lage rund um die Straße von Hormus haben erneut gezeigt, wie anfällig internationale Lieferketten sein können. Nach Angaben des Industrieverbands Agrar läuft rund ein Drittel des weltweiten Harnstoffhandels über die Meerenge. Schon die Unsicherheit über mögliche Lieferausfälle habe die Preise zuletzt deutlich steigen lassen.

Warum will Europa die heimische Produktion erhalten?

Die Europäische Kommission sieht eine wachsende Abhängigkeit von Importen kritisch. Rund 30 Prozent des Stickstoffdüngerbedarfs der EU werden bereits eingeführt. Gleichzeitig ist die europäische Produktionskapazität für Ammoniak in den vergangenen Jahren um nahezu zehn Prozent gesunken.

Mit ihrem Aktionsplan will die EU deshalb die heimische Düngemittelproduktion stärken, Landwirte entlasten und die Versorgung langfristig sichern. Aus Sicht der Kommission haben die jüngsten Krisen gezeigt, wie abhängig Europa von funktionierenden Lieferketten und Importen ist.

Die Debatte ist inzwischen auch in der Klimapolitik angekommen. Die EU-Kommission will energieintensive Industrien beim klimafreundlichen Umbau entlasten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "Investitions- und Unabhängigkeitsplan", der die europäische Industrie stärken und zugleich die Dekarbonisierung voranbringen solle.

Auch der Industrieverband Agrar betont die Bedeutung eigener Produktionskapazitäten. "Eine leistungsfähige heimische Düngemittelproduktion ist ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit und Resilienz der Landwirtschaft in Deutschland und Europa", erklärt der Verband.

Warum steht Piesteritz dabei besonders im Fokus?

Nach Unternehmensangaben ist die SKW Piesteritz Deutschlands größter Hersteller von Ammoniak und Harnstoff. Kurze Transportwege seien insbesondere während der Düngesaison ein Vorteil. "Ein Schiff aus China, Afrika oder Russland braucht einfach länger als ein Lkw oder Zug aus Piesteritz", argumentiert das Unternehmen.

Wirtschaftlich bleibt die Lage jedoch angespannt. Nach Angaben der SKW bestehen die Wettbewerbsnachteile europäischer Hersteller weiter fort. Gleichzeitig sieht das Unternehmen erste positive Signale, etwa durch Zölle auf bestimmte Importe und den Wegfall der Gasspeicherumlage. Der Mutterkonzern Agrofert hält dennoch an seinem Wachstumskurs fest, bündelte seine europäischen Stickstoffaktivitäten jüngst neu und investiert weiter in den Standort Piesteritz.

Warum betrifft das auch Verbraucher?

Auf den ersten Blick scheint es nur um ein Chemiewerk in Sachsen-Anhalt zu gehen. Tatsächlich berührt die Debatte weit größere Fragen: Kann Europa wichtige Grundstoffe selbst herstellen oder wird es stärker von Importen abhängig? Und wie lassen sich Landwirtschaft und Industrie auch in Krisenzeiten zuverlässig versorgen?

Die Diskussion um die SKW Piesteritz zeigt damit beispielhaft, warum Europa seine Düngemittelproduktion inzwischen nicht mehr nur als Wirtschaftsthema betrachtet, sondern als Teil seiner Versorgungs- und Ernährungssicherheit.