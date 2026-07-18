Chemieindustrie Warum SKW Piesteritz für Europas Versorgung so wichtig ist

Steigen die Gaspreise, verteuert sich deshalb unmittelbar auch die Produktion. Das bekam die Branche nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine deutlich zu spüren.

Welche Rolle spielen aktuelle Krisen?

Inzwischen geht es nicht mehr nur um Energiepreise.

Die jüngsten Spannungen im Nahen Osten und die zeitweise unsichere Lage rund um die Straße von Hormus haben erneut gezeigt, wie anfällig internationale Lieferketten sein können. Nach Angaben des Industrieverbands Agrar läuft rund ein Drittel des weltweiten Harnstoffhandels über die Meerenge. Schon die Unsicherheit über mögliche Lieferausfälle habe die Preise zuletzt deutlich steigen lassen.

Warum will Europa die heimische Produktion erhalten?

Die Europäische Kommission sieht eine wachsende Abhängigkeit von Importen kritisch. Rund 30 Prozent des Stickstoffdüngerbedarfs der EU werden bereits eingeführt. Gleichzeitig ist die europäische Produktionskapazität für Ammoniak in den vergangenen Jahren um nahezu zehn Prozent gesunken.

Mit ihrem Aktionsplan will die EU deshalb die heimische Düngemittelproduktion stärken, Landwirte entlasten und die Versorgung langfristig sichern. Aus Sicht der Kommission haben die jüngsten Krisen gezeigt, wie abhängig Europa von funktionierenden Lieferketten und Importen ist.

Die Debatte ist inzwischen auch in der Klimapolitik angekommen. Die EU-Kommission will energieintensive Industrien beim klimafreundlichen Umbau entlasten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "Investitions- und Unabhängigkeitsplan", der die europäische Industrie stärken und zugleich die Dekarbonisierung voranbringen solle.

Auch der Industrieverband Agrar betont die Bedeutung eigener Produktionskapazitäten. "Eine leistungsfähige heimische Düngemittelproduktion ist ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit und Resilienz der Landwirtschaft in Deutschland und Europa", erklärt der Verband.

Warum steht Piesteritz dabei besonders im Fokus?

Nach Unternehmensangaben ist die SKW Piesteritz Deutschlands größter Hersteller von Ammoniak und Harnstoff. Kurze Transportwege seien insbesondere während der Düngesaison ein Vorteil. "Ein Schiff aus China, Afrika oder Russland braucht einfach länger als ein Lkw oder Zug aus Piesteritz", argumentiert das Unternehmen.

Wirtschaftlich bleibt die Lage jedoch angespannt. Nach Angaben der SKW bestehen die Wettbewerbsnachteile europäischer Hersteller weiter fort. Gleichzeitig sieht das Unternehmen erste positive Signale, etwa durch Zölle auf bestimmte Importe und den Wegfall der Gasspeicherumlage. Der Mutterkonzern Agrofert hält dennoch an seinem Wachstumskurs fest, bündelte seine europäischen Stickstoffaktivitäten jüngst neu und investiert weiter in den Standort Piesteritz.

Warum betrifft das auch Verbraucher?

Auf den ersten Blick scheint es nur um ein Chemiewerk in Sachsen-Anhalt zu gehen. Tatsächlich berührt die Debatte weit größere Fragen: Kann Europa wichtige Grundstoffe selbst herstellen oder wird es stärker von Importen abhängig? Und wie lassen sich Landwirtschaft und Industrie auch in Krisenzeiten zuverlässig versorgen?

Die Diskussion um die SKW Piesteritz zeigt damit beispielhaft, warum Europa seine Düngemittelproduktion inzwischen nicht mehr nur als Wirtschaftsthema betrachtet, sondern als Teil seiner Versorgungs- und Ernährungssicherheit.