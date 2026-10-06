Chemieindustrie Verbio startet neue Chemieanlage für biobasierte Rohstoffe

Bitterfeld-Wolfen - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat in Bitterfeld-Wolfen eine neue Anlage für biobasierte Chemikalien in Betrieb genommen. Aus Rapsöl sollen dort künftig Rohstoffe etwa für Wasch- und Reinigungsmittel, Schmierstoffe oder Kunststoffe entstehen – als Alternative zu Erdöl. Wie das Unternehmen mitteilte, investierte es knapp 100 Millionen Euro in die Anlage im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Verbio spricht von der weltweit ersten großtechnischen Ethenolyse-Anlage auf Basis von Rapsmethylester.