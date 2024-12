Chemieindustrie: Evonik: Nur noch zwei Sparten - Führungsebene fällt weg

Der Konzern beschäftigt aktuell rund 32.000 Menschen. Durch eine Straffung der Verwaltung will der Konzern bis Ende 2026 rund 2.000 Stellen einsparen. Schon länger geplant ist auch der Verkauf des Polyestergeschäfts mit 400 Stellen und der sogenannten C4-Chemie mit rund 1.000 Stellen. In diesem Bereich stellt Evonik unter anderem Antiklopfmittel oder Weichmacher her. Insgesamt wären damit rund 7.000 Stellen von den Umbauplänen direkt betroffen.