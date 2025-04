Chemieindustrie Chemiepark-Chef: "Katastrophe mit Ansage"

Leuna - Der Geschäftsführer des Chemieparks Leuna, Christof Günther, hat der Politik einen falschen Kurs in der Energiepolitik vorgeworfen. "Unsere Wettbewerbsfähigkeit wurde ruiniert", sagte Günther der "Magdeburger Volksstimme". "Energiepreise, Regulierungsdichte und Bürokratielast in Deutschland sind aus Sicht eines global agierenden Konzerns schon lange nicht mehr nachvollziehbar. Darauf weisen wir seit Jahren hin", so Günther mit Blick darauf, dass der US-Chemiekonzern Dow angesichts hoher Energiepreise einen Rückzug aus dem Mitteldeutschen Chemiedreieck in Erwägung zieht.