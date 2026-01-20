Chemieindustrie: Branche unter Druck - und trotzdem höhere Löhne?

Leuna - Wie geht es weiter mit der Chemieindustrie in Ostdeutschland? Diese Frage steht nicht erst seit Mitte Januar im Raum, als das belgische Unternehmen Domo Chemicals mitteilte, die Produktion an seinen drei deutschen Standorten in Sachsen-Anhalt und Brandenburg sofort zu stoppen. Schon länger ist klar: Ein Teil der Anlagen des großen US-Konzerns Dow Chemical sollen stillgelegt werden. So gehen Jobs, Perspektiven und Geld verloren. Die Branche steht unter enormem Druck. Kann in so einer Situation an Lohnerhöhungen gedacht werden?