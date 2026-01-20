Chemieindustrie: Branche unter Druck - und trotzdem höhere Löhne?

Für den Weiterbetrieb am Domo-Standort in Leuna ist zwischenzeitlich das Land Sachsen-Anhalt eingesprungen - aus Gründen der Gefahrenabwehr. Die Anlagen können derzeit nicht in den Minimalbetrieb heruntergefahren werden. Dass das so ist, verschafft den Insolvenzberatern Zeit, um vielleicht doch noch einen Investor zu finden - und den Produktionsstopp so abwenden zu können. Das Land geht nach Angaben des Landesverwaltungsamtes derzeit davon aus, dass ein höherer einstelliger bis niedriger zweistelliger Millionenbetrag für den Weiterbetrieb anfallen wird.