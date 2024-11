Viele Chemieunternehmen stecken in der Krise. Branchenprimus BASF hat mehrere Sparprogramme mit weitreichendem Stellenabbau aufgelegt, die Dividende wird gekürzt. Zugleich sollen Geschäftsteile verkauft werden und die Agrarsparte an die Börse gehen. Die Stilllegung weiterer Chemieanlagen in Stammwerk Ludwigshafen schließt BASF nicht aus. Auch der Essener Spezialchemiekonzern Evonik baut Stellen ab.