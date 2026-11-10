Chemie- und Pharmabranche: Weniger Ausbildungsplätze in ostdeutscher Chemieindustrie

"Zu wenige junge Menschen beginnen eine Ausbildung, und immer häufiger fehlen grundlegende schulische Voraussetzungen. Hinzu kommt, dass die wirtschaftliche Lage in unserer Branche katastrophal ist und sich bereits direkt auf unser Ausbildungsangebot niedergeschlagen hat", sagte Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin der Nordostchemie, laut Mitteilung.