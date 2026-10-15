Chemie aus Holz Wie aus Buchenholz Rohstoff für Reifen und Kleidung wird

Für die Hersteller darf das möglichst keine Nachteile bedeuten. Gerade bei einem Autoreifen sind die Anforderungen hoch. Er besteht aus zahlreichen unterschiedlichen Materialien und ist sicherheitsrelevant. Wie bei der Einweihung in einer Videopräsentation erläutert wurde, kommen erneuerbare Rohstoffe für Reifen nur infrage, wenn sie die gleiche Leistung wie fossile Materialien erreichen, in gleichbleibender Qualität verfügbar sind und sich wirtschaftlich einsetzen lassen.

Für die Anlage gab es kein Handbuch

Dass das technisch funktioniert, ist im Labor das eine. Eine kontinuierlich laufende Industrieanlage daraus zu machen, etwas anderes. Für eine Bioraffinerie dieser Art und Größe habe es keine Vorlage und auch kein Handbuch für die Inbetriebnahme gegeben, sagt Dialer. Unterschiedliche mechanische, biotechnologische und chemische Verfahren müssen so zusammenspielen, dass am Ende verlässlich große Mengen mit gleichbleibender Qualität entstehen.

Schleicher, der Operationsleiter der neuen Anlage, vergleicht den Entwicklungsstand mit der Petrochemie der 1960er- und 1970er-Jahre. Die Verarbeitung fossiler Rohstoffe sei über Jahrzehnte optimiert worden. Bei der neuen Technologie gebe es dagegen noch viel zu lernen. Auch Nebenströme des Produktionsprozesses könnten künftig noch besser genutzt werden.

Die feierliche Einweihung bedeutet deshalb nicht, dass die Anlage bereits mit voller Leistung arbeitet. Die Produktion von ligninbasierten Spezialchemikalien und Zuckern laufe stabil, weitere Bereiche würden derzeit hochgefahren. Die volle Produktionskapazität will UPM 2027 erreichen.

Technik allein reicht nicht

Dann wartet die nächste Bewährungsprobe: Es müssen genügend Kunden die neuen Rohstoffe kaufen. Eine Jahreskapazität von 220.000 Tonnen klingt gewaltig, relativiert sich aber mit Blick auf den weltweiten Bedarf der Chemieindustrie.

"Natürlich muss das skalieren", sagt Dialer. Allein bei PET-Flaschen gehe es um Millionen Tonnen Material. Hunderttausende Tonnen seien dennoch ein signifikanter Beitrag. Die Anlage könne zeigen, dass sich fossile Ausgangsstoffe in größerem Umfang ersetzen lassen.

Auch der Verband der Chemischen Industrie sieht in der Investition einen "Lichtblick" in einer schwierigen Zeit für die Branche. Die industrielle Nutzung nachwachsender Rohstoffe eröffne neue wirtschaftliche Perspektiven, erklärte Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Chemischen Industrie (VCI). Ob daraus weitere Investitionen entstehen, hänge aber davon ab, ob Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig produzieren können.

Das weiß auch UPM. Konzernchef Massimo Reynaudo verweist darauf, dass das finnische Unternehmen seit Jahrzehnten versucht, immer neue Produkte aus Holz zu gewinnen - von Holzprodukten über Papier bis hin zu Biokraftstoffen. Nun kommen Chemikalien hinzu. Leuna soll für den Konzern dabei nicht Endpunkt, sondern Ausgangspunkt für ein neues Geschäftsfeld sein.

Dass damit die fossile Chemie kurzfristig verschwindet, erwartet in Leuna niemand. Schleicher sieht die neue Technologie zunächst als Ergänzung. Sie soll zeigen, dass sich ein Teil der bislang aus Erdöl gewonnenen Rohstoffe auch anders herstellen lässt.

Nach der Milliardeninvestition und der Einweihung beginnt damit der entscheidende Teil erst: Die Anlage muss zuverlässig laufen, ihre Produkte müssen Abnehmer finden - und am Ende müssen sie sich auch rechnen.