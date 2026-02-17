Fast schien es so, als würde sich die Geschichte wiederholen. 1999 sah man auf den Fluren des Meininger Theaters einen jungen Mann, 27 Jahre alt, freundlich, unauffällige Erscheinung, bescheidene Körpergröße. Der Mann hieß Kirill Petrenko und das Theater hinter den sieben Bergen bedeutete für ihn den Beginn einer schier unglaublichen Karriere, die ihn als Chefdirigenten an die Spitze der Berliner Philharmoniker brachte.