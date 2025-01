Chef will Marge erhöhen: Puma-Zahlen unter Erwartungen - Neues Sparprogramm

Puma erzielte im vierten Quartal ein höheres operatives Ergebnis, verfehlte Erwartungen des Marktes jedoch deutlich. So stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 94 Millionen auf 109 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Herzogenaurach mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit deutlich mehr gerechnet. Das Konzernergebnis legte von 1 Million auf 24 Millionen Euro zu. Hier hatten sich Analysten ebenso mehr versprochen.