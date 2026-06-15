Ludwigsdorf (dpa/sn) - Dank seines Arbeitgebers muss ein 24-Jähriger nicht ins Gefängnis. Bei einer Kontrolle an der deutsch-polnischen Grenze nahe Görlitz stellten die Beamten fest, dass der Mann eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 5.482 Euro nicht selbst aufbringen konnte, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Chef des 24-Jährigen kam demnach schließlich persönlich zu der Dienststelle und beglich die Forderung nach einer Verurteilung wegen Trunkenheit im Verkehr.