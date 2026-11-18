Seine Berufsbezeichnung ist ein bisschen sperrig. Vorstandsvorsitzender, Generalsekretär und Sportdirektor des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) – so steht es in der Vita von Thomas Schwab, einem der prägenden Gesichter der hiesigen Kufensportszene. Vor dem Start der neuen Saison hat der 64-Jährige dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ein Interview gegeben, in dem er über die Bilanz der Winterspiele in Italien, die Rücktritte einiger Top-Athleten und die Planungen für die Olympischen Spiele 2030 spricht.