Der Wohnungsmarkt im Osten hat gleich mehrere strukturelle Probleme: Angebot und Nachfrage passen längst nicht immer zusammen und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Besonders problematisch wird dabei auch ein zunehmender Mangel an Wohnungen für ältere Menschen werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht der Direktor des Verbands der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Frank Emrich, darüber, was gegen derlei Probleme wenigstens ein bisschen helfen könnte, welche Entwicklungen er für dörfliche Neubaugebiete aus den 1990ern erwartet – und welchen Rat er für Wohnungssuchende hat.