– Die Situation vieler Automobilzulieferer in Thüringen wird sich nach Einschätzung der Landesarbeitsagentur nicht wieder deutlich bessern, wenn diese Unternehmen sich nicht neue Geschäftsfelder erschließen – wie zum Beispiel solche in der Rüstungsbranche. „Dass es zu einer Wiederbelebung der alten Automobilindustrie kommt, ist sehr unwahrscheinlich“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens, in Erfurt. Der Wandel in der Automobilbranche hin zum Elektroauto werde sich fortsetzen und sei im Grund unumkehrbar. Dieser Wandel hat in Thüringen viele Automobilzulieferer in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht und in den vergangenen Jahren auch viele Arbeitsplätze gekostet.