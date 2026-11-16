ChatGPT-Firma Kalifornien verklagt OpenAI wegen Hacking-Attacken

Sacramento - Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den ChatGPT-Entwickler OpenAI wegen der eigenständigen Hacking-Attacken durch dessen Künstliche Intelligenz (KI) verklagt. OpenAI habe gefährliche KI-Modelle entwickelt und sie ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen getestet, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta bei Ankündigung der Klage. Der Bundesstaat wirft der Firma unter anderem unfairen Wettbewerb durch Missachtung von Sorgfaltspflichten vor. OpenAI hat den Sitz in der kalifornischen Tech-Metropole San Francisco.