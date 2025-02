In den Album-Charts steigt die deutsche Band Provinz mit "Pazifik" direkt auf Platz eins ein. Dahinter liegt mit Tate McRae ein weiterer Neueinstieg: Mit "So Close To What" sichert sich die Kanadierin die Zwei. Auch Nino de Angelo hat ein neues Album: Mit "Irgendwann im Leben" landet er auf Rang drei.