Liverpool sicherte sich in Slots erster Saison mit einem 5:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur am Sonntag die 20. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Der 46-Jährige lobte die Arbeit von Klopp und dessen Co-Trainer Pepijn Lijnders: "Was Jürgen und Pepijn hier hinterlassen haben – die Teamkultur, die Arbeitseinstellung und die Qualität der Mannschaft – war außergewöhnlich", sagte er dem Sender Sky Sports.