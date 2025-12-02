Wenige Tage vor dem 1. Advent wurde im Charlottenhaus auf dem Dolmar eine Spendenaktion zwecks Unterstützung des Ambulanten Hospiz-Zentrums für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Bad Salzungen/Rhön gestartet. Auslöser dafür war das jüngste der mehrmals jährlich im Charlottenhaus stattfindenden Netzwerk-Treffen. „Bei unserem 5. Gipfel-Netzwerk nahm ein Vertreter des Hospiz-Zentrums Bad Salzungen/Rhön teil. Der berichtete über die engagierte Arbeit der Hospiz-Mitarbeiter und über die vielfältigen Probleme der hospizlich-palliativen Versorgung hierzulande“, erklärte Christian Papst, einer der Geschäftsführer der ANNA GmbH, die das Charlottenhaus betreibt. Ein Schwerpunkt: die Finanzierung. Diese sei sehr schwierig. Auch deshalb, weil die Krankenkassen sich um die Übernahme von Kosten drücken.