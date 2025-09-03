Charlie Sheen wird 60: Der Skandalstar ist längst nüchtern

New York - Er wird an diesem Mittwoch (3.9.) erst 60 Jahre alt - eigentlich weit entfernt von der Zeit, in der man als erfolgreicher Schauspieler zurückschauen müsste. Doch wenn man Charlie Sheen heißt, scheint die große TV-Dokumentation über die Höhen und Tiefen des Lebens mehr als angemessen. "aka Charlie Sheen" heißt die Show, die im September bei Netflix über den Mann erscheint, der das "Sex, Drugs and Rock'n'Roll" lebte wie kein anderer - und dabei nur die Musik mit noch mehr Drogen ersetzte.