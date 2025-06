Wenn es einen Satz gibt, der ehrlich beschreibt, wie unerwartet Katja Maurer Vorsitzende der Thüringer Linken geworden ist, dann der, den sie in der Festhalle in Ilmenau am Samstagabend sagt: „Ich bin heute gekommen wie ich bin, mit Sandalen und einem Sommeroutfit, auf jeden Fall nicht vorbereitet für ein eventuelles Pressegespräch – und trotzdem kandidiere ich heute, und kandidiere ich heute auch spontan.“