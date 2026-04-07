Chancenloser Aufsteiger: Schweinfurts Abstieg aus 3. Liga besiegelt

Schweinfurt (dpa/lby) - Der 1. FC Schweinfurt 05 steigt nach nur einem Jahr wieder aus der 3. Liga ab. Die Fußballer aus Unterfranken unterlagen daheim dem Aufstiegsanwärter Rot-Weiss Essen mit 1:3 (0:2) und können sich damit nicht mehr vor dem Gang in die Regionalliga retten. Schweinfurt hatte als Tabellenschlusslicht bereits seit Wochen einen großen Rückstand - nun steht der Abstieg bei noch sechs ausstehenden Spieltagen auch rechnerisch fest. 19 Punkte beträgt der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.