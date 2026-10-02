Wer auf dem Land lebt, kennt das Problem: Der Bus fährt selten, manche Verbindungen lohnen sich wirtschaftlich kaum und vielerorts fehlen Fahrer. Genau hier soll autonomes Fahren nach dem Willen der Thüringer Landesregierung künftig helfen. Beim Thüringer Forum Mobilität, das am Donnerstag in der Ilmenauer Festhalle stattfand, stellte das Land die Vision vor, fahrerlose Fahrzeuge schrittweise vom Forschungsprojekt in den regulären Nahverkehr zu bringen.