Große Chance für einen Skispringer aus Goldlauter-Heidersbach. Da für den früheren Gesamtdritten Stephan Leyhe die Vierschanzentournee vorzeitig beendet ist und ihn Bundestrainer Stefan Horngacher schon aus dem Aufgebot für die Springen in Innsbruck am Samstag und Bischofshofen am Montag nahm, rückt Felix Hoffmann ins sechsköpfige deutsche Aufgebot um den Weltcup-Gesamtzweiten Pius Paschke.