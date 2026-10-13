Champions League Zwei Cheftrainer für Bayern? Das sagt Sportvorstand Eberl

"Man muss viel in diese Beziehungen investieren"

"Das ist manchmal gar nicht anders, wenn man gut zusammenarbeitet mit dem Trainerstab, dann ist das gar nicht so anders als diese Zusammenarbeit. Dann trifft man die Entscheidungen auch zusammen und teilt die Verantwortungen untereinander auf und verbringt so viel Zeit miteinander, dass manche Entscheidungen logisch werden und kein reines Bauchgefühl mehr sind", schilderte der Belgier vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). "Man muss viel in diese Beziehungen investieren - aber es ist absolut gut möglich."