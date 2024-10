Champions League Wüterich Eberl als Bayern-Schutzschild nach Flick-Watschn

Werden sie? Kompany hatte zuvor von einem "harten Resultat" gesprochen. Er wolle "keine Ausreden suchen", sondern vielmehr "schnell lernen", damit am Sonntag in der Bundesliga beim sieglosen Tabellenletzten VfL Bochum wieder ein FC Bayern mit einer Top-Performance zu sehen sei. Für ihn war die Barça-Nacht kein Crash seines Fußball-Systems, sondern mehr ein Problem der praktischen Umsetzung. "Barcelona war in den Schlüsselmomenten effektiver und gut." Er will standhaft bleiben: "Du suchst in deinem Weg den Erfolg."