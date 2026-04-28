Champions League Worauf es bei PSG gegen Bayern zu achten gilt

"Michael ist Michael. Er wird immer ein spezieller Typ sein. Man darf bei ihm nicht vergessen, dass er erstmals in einem Champions-League-Halbfinale ist, dass er seine ersten 18 Monate auf Topniveau spielt. Er ist besessen von Details. Ich sehe in seiner Mentalität, dass er immer noch besser werden kann und will. Er kann in Europa lange ein Spieler auf Top-Niveau werden", äußerte sich Kompany in Paris über Flügelstürmer Olise.