Davies zurück, Musiala-Plan steht

"Lenny, der macht uns Spaß und Freude", sagte Kapitän Manuel Neuer. Und auch Sportvorstand Max Eberl stellte zufrieden fest: "Er hat dieses Besondere." Das könnte auch der DFB-Auswahl guttun. Eine kleine Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartete der Hochbegabte "noch nicht". Aber bald? Die Nationalmannschaft startet am 27. März in Basel mit einem Spiel gegen die Schweiz in das WM-Jahr.

Dann soll auch Musiala wieder dabei sein. Nach den Comebacks von Hiroki Ito und nun Davies naht auch die Rückkehr des Regisseurs, der bei der Club-WM eine Sprunggelenksverletzung und einen Wadenbeinbruch erlitten hatte. Der 22-Jährige sprach beim Weg aus der Arena davon, dass er im kommenden Jahr bald wieder dabei sein wollte.

"Alle Jungs hier bei Bayern München sind es gewohnt, viel zu gewinnen. Aber nach so einer langen Pause ist es etwas Besonderes. Das gilt für Phonzy, für Ito und hoffentlich bald auch für Jamal. Diese Geschichten sind wichtig", sagte Kompany. Sie sollen im gesamten Team für die zweite Saisonhälfte "ein Feuer" entfachen, wie der Trainer hofft.