Leipzig - Der Glanz aus der Bundesliga fehlt weiter in der Königsklasse. RB Leipzig hadert nach dem 3:1-Pflichtsieg gegen RC Lens mit der eigenen Leistung. Zu leichtfertig wurde eine frühe 2:0-Führung aufs Spiel gesetzt. "Wir müssen lernen, zu genießen. Ich habe den Jungs gratuliert und ihnen gesagt, dass heute nicht der Moment ist, um traurig oder unsicher zu sein", sagte Trainer Martín Demichelis und versuchte die Stimmung in der Kabine zu retten. Denn mit dem zweiten Sieg nach fünf Spielen in der Ligaphase der Champions League steht das "wir leben noch" an vorderster Stelle.