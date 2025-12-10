Champions League "Weihnachtsgeschenk" für Davies nach langer Leidenszeit

"Ein schöner Moment zum Jahresabschluss"

"Es war ein schöner Moment zum Jahresabschluss, Phonzy nach so einer langen, schweren Verletzung wieder auf dem Platz zu sehen", sagte Kompany. Der Belgier wollte ihm ein Comeback ohne Druck ermöglichen. Er hatte erste Davies-Minuten darum öffentlich erst für das Bundesligaspiel am Sonntag gegen Mainz in Aussicht ausgestellt. "Aber so wie das Spiel lief, hat es gepasst. Und ich hatte das Gefühl, dass er uns helfen kann", schilderte Kompany.