Im Halbfinale Wiedersehen mit Flick?

Denn die Dortmunder müssen zu ihrem Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona mit Bayern-Ex-Coach Hansi Flick nur drei Tage zuvor am Mittwoch, 9. April, in Spanien antreten. Das entscheidende Rückspiel findet dann nur sechs Tage später in Dortmund statt, also auch nur drei Tage nach dem Ligaspiel in München.