Champions League Positives Kane-Signal vor Kompanys 100. Bayern-Spiel

Wann sprach mehr für die Bayern als jetzt? Zumal das Rückspiel in einer Woche daheim in der Allianz Arena stattfindet. "Wir brauchen uns aber auch im Bernabéu, gegen ein Stadion, gegen eine Bestie, die genau in diesen Momenten da ist, nicht zu verstecken. Wir wissen, was wir können", verkündete Eberl.

"Hoffentlich können wir unsere Stärke zeigen", sagte Kompany. Die großen Real-Spiele werden weisen, ob der Mann, der 2024 als Notlösung in München loslegte, tatsächlich schon im zweiten Bayern-Jahr zum dritten Triple-Coach nach Jupp Heynckes (2013) und Hansi Flick (2020) aufsteigen könnte.

Neuers offene Rechnung

Kompany hat das Bayern-Team zu einer Sieg- und Tor-Maschine geformt, die selbst den Real-Assen Respekt einflößt. "Uns erwarten zwei große Spiele gegen eine Mannschaft, die meiner Meinung nach derzeit die formstärkste in Europa ist", sagte Topstürmer Mbappé. Der Franzose machte aber einen Zusatz: "Wenn jemand den FC Bayern stoppen kann, dann ist es Real Madrid."

Kompany verspürt "keine Lust zu entscheiden, wer Favorit ist". Er freut sich einfach: "Beide Mannschaften haben so viel Qualität. Das muss einfach für den Fußball gut sein." Ganz Europa wird zuschauen. Und auch auf Manuel Neuer blicken. Der 40 Jahre alte Kapitän hat noch eine persönliche Rechnung zu begleichen, nachdem er beim letzten Duell mit Real vor zwei Jahren bis zur 88. Minuten überragend hielt - und dann entscheidend patzte.