Madrid - Real Madrid kann vor dem entscheidenden Königsklassen-Rückspiel bei Bayern München mit einem Einsatz von Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé rechnen. Nachdem der 27-Jährige zuletzt im Mannschaftstraining gefehlt hatte, absolvierte der Offensivspieler zwei Tage vor dem erneuten Duell mit dem deutschen Rekordmeister (21.00 Uhr/DAZN) ganz normal eine Einheit. Nach Ballbesitztraining und einem taktischen Teil endete das Training mit einem Spiel und Zweikämpfen auf großem Raum, wie die Königlichen mitteilten.