Mailand - Der letztjährige Final-Schiedsrichter Slavko Vincic leitet das Viertelfinal-Rückspiel das FC Bayern München in der Champions League gegen Inter Mailand. Damit kommt der 45 Jahre alte Slowene am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) bereits zum dritten Mal in dieser Königsklassen-Saison in einer Partie des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum Einsatz. Bislang pfiff Vincic das 1:4 im Oktober beim FC Barcelona sowie das Achtelfinal-Rückspiel bei Bayer Leverkusen (2:0 für München) in dieser Spielzeit.