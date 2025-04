Champions-League-Viertelfinale Matthäus fordert Müller in Bayern-Startelf bei Inter

Mailand - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (64) sieht Thomas Müller im Champions-League-Rückspiel des FC Bayern bei Inter Mailand in der Startelf. "Er muss spielen, alles andere ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit", schrieb Matthäus vor der Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky: "Wenn Kompany Müller nicht aufstellt und es geht schief, dann würde dem Trainer, der in den vergangenen Monaten tolle Arbeit geleistet hat, ganz sicher ein rauer Wind um die Ohren wehen."