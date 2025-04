"Es ist Teil des Fußballs, du musst mit Höhen und Tiefen leben", sagte der 31 Jahre alte englische Nationalspieler später. Aber Kane wäre nicht der Weltklassestürmer Kane, wenn er sich von so einem Frustmoment entmutigen ließe. "Das Gute ist, ich habe Chancen gehabt. Das ist das Positive", sagte er. Und genau das nehme er persönlich mit in das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Italien.