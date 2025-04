Harry Kane: Zehnmal traf Englands Nationalmannschaftskapitän in der laufenden Saison in Europas Fußball-Königsklasse. In Hinspiel gegen Inter und beim 2:2 gegen Dortmund zeigte er sich nicht in Bestform. Im Viertelfinal-Hinspiel vergab Kane in der ersten Halbzeit sogar eine Großchance zur Führung. Er ist in vorderster Spitze gesetzt. "Wir müssen an uns glauben, es ist nur ein Tor", sagte Kane. "Wenn wir gewinnen, ist die Chance groß auf das Halbfinale."