Champions League Videobeweis in der Nachspielzeit rettet Bayern gegen Juve

Als schon vieles für die nächste Münchner Enttäuschung sprach, musste tief in der Nachspielzeit der Videobeweis über das 2:1 entscheiden. Eine Torlinientechnik gibt es in der Champions League der Fußballerinnen nicht. Glück für die Heimelf: der VAR sah den Ball knapp über der Linie, nachdem Schüller das Spielgerät an Juve-Torhüterin Pauline Peyraud-Magnin vorbeigespitzelt hatte. Auf den TV-Bildern war die Szene nicht aufzulösen.