Champions League Videobeweis in der Nachspielzeit rettet Bayern gegen Juve

München - Die Bayern-Fußballerinnen können in der Champions League doch noch gewinnen - und das höchst dramatisch. Nach saisonübergreifend vier Königsklassen-Niederlagen in Folge siegte der deutsche Meister in der Nachspielzeit 2:1 (1:1) gegen Juventus Turin. Pernille Harder (11. Minute) und die eingewechselte Lea Schüller (90.+5) trafen im Stadion am Bayern-Campus. Für den italienischen Meister erzielte Eva Schatzer (17.) das zwischenzeitliche 1:1. Zum Auftakt hatten die Münchnerinnen beim FC Barcelona ein 1:7 kassiert.