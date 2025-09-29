Champions League Vertragsverlängerung von Kane? "Absolut vorstellbar"

Limassol/München - Der FC Bayern München kann sich bei Rekordtorjäger Harry Kane sehr gut eine Vertragsverlängerung vorstellen. "Wenn du eine gute Mischung hast, kannst du eben auch ältere Spieler, die einfach eine unfassbare Qualität haben, durchaus länger dabeihaben. Harry scheint gar nicht alt zu sein, er scheint in den Jungbrunnen gefallen zu sein, wie aktiv er auf dem Platz ist. Also für uns absolut vorstellbar", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach Zypern zur Frage der Vertragsverlängerung. Der Vertrag des 32-Jährigen ist noch bis Sommer 2027 datiert.