Champions League Vertragsverlängerung von Kane? "Absolut vorstellbar"

Zuletzt hatte es Gerede um eine Ausstiegsklausel und Avancen aus der Premier League gegeben. "Dass er zu Bayern kommen wollte, das hat er unterstrichen. Dass es einfach hier, Entschuldigung, geil ist, zu spielen, mit uns Titel zu sammeln, das hat er auch gesagt", sagte Eberl. "Wir wollen das mit ihm auch noch lange und deswegen werden wir ganz entspannt mit ihm dann auch die nächsten Schritte besprechen." Kane hatte betont, dass sein Fokus auf dem FC Bayern liege. Gespräche über eine Verlängerung "könnten passieren".